Митволь хочет взыскать 954 млн рублей с компании «Моспроект-3»

Экс-замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (КрасноярскТИСИЗ) Олег Митволь требует взыскать с подрядчика строительства метро в Красноярске «Моспроект-3» 954 млн руб. морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, за хищение из бюджета 954 млн руб. при строительстве метро в Красноярске Митволя отправили в колонию общего режима на 4,5 года.
В рамках реализации нацпроекта «Экология» в сентябре 2019 года КГКУ «Краевое транспортное управление» заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» госконтракт на выполнение работ по корректировке ПСД строительства метрополитена стоимостью 954 млн руб. В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК «Моспроект-3». Группа компаний стала новым подрядчиком строительства метро.
В заявлении Олега Митволя указано, что участие «Моспроект-3» в оптимизации проекта повлекло дополнительные обязательства для АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», заведение уголовного дела, задержание гендиректора компании и Митволя. Это всё причинило председателю совета директоров моральный и материальный ущерб.
Судебное заседание назначено на 31 октября.