Митволь хочет взыскать 954 млн рублей с компании «Моспроект-3»

В рамках реализации нацпроекта «Экология» в сентябре 2019 года КГКУ «Краевое транспортное управление» заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» госконтракт на выполнение работ по корректировке ПСД строительства метрополитена стоимостью 954 млн руб. В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК «Моспроект-3». Группа компаний стала новым подрядчиком строительства метро.