Владивосток очищают от автохлама: мэрия начала эвакуацию брошенных автомобилей

Сотрудники МБУ «Содержание городских территорий» 15 октября эвакуировали с улиц города три автомобиля, по которым было принято соответствующее решение. Всего во Владивостоке в настоящий момент статус бесхозных подтвержден по 14 автомобилям. Четыре из них уже вывезены, еще о пяти позаботились собственники.

«Борьба с бесхозными автомобилями начинается по всему городу. Машины вывозим, в первую очередь, брошенные на проезжей части и у жилых домов, мешающие жильцам. Это ведь и вопрос безопасности», — рассказал начальник отдела по демонтажу и хранению незаконных объектов СГТ Михаил Стогов.

Так, на Крыгина, 55 микроавтобус простоял девять лет. По словам жильцов дома, он просто сломался, а владелец стал использовать его как склад, параллельно подкармливая возле нее крыс, собак и чаек. Действительно, у автомобиля были спущены колеса, из него прорастала трава, а кузов прогнил. Вокруг были залежи мусора. На просьбы удалить автомобиль с территории хозяин авто не реагировал. Жители дома обратились в администрацию, которая после осмотра транспортного средства приняла решение об эвакуации. Поблагодарить мэрию и СГТ вышел, без преувеличения, практически весь дом.