Владивосток очищают от автохлама: мэрия начала эвакуацию брошенных автомобилей

Во Владивостоке началась системная работа по эвакуации брошенных разукомплектованных транспортных средств. На настоящий момент в мэрию местными жителями заявлено о 54 таких автомобилях. Три бесхозных транспортных средства были перемещены на стоянку временного хранения во вторник, 15 октября, сообщает ИА PrimaMedia.
Сотрудники МБУ «Содержание городских территорий» 15 октября эвакуировали с улиц города три автомобиля, по которым было принято соответствующее решение. Всего во Владивостоке в настоящий момент статус бесхозных подтвержден по 14 автомобилям. Четыре из них уже вывезены, еще о пяти позаботились собственники.
«Борьба с бесхозными автомобилями начинается по всему городу. Машины вывозим, в первую очередь, брошенные на проезжей части и у жилых домов, мешающие жильцам. Это ведь и вопрос безопасности», — рассказал начальник отдела по демонтажу и хранению незаконных объектов СГТ Михаил Стогов.
Совсем иная ситуация произошла на Сахалинской, 38. Автомобиль у стен местного магазина стоял уже два года. У него были спущены колеса и немного помят бампер, начал ржаветь кузов, не хватало одной фары. Но хозяин бросил здесь автомобиль не по своей воле. Как рассказали местные жители, мужчина стал маломобилен и не встает с постели. К сожалению, это транспортное средство тоже было признано брошеным и сегодня его эвакуировали.
А на Калинина, 169 автомобиль располагался в зоне строительства нового дома. Рабочие очень обеспокоены тем, что на машину падал строительный мусор и песок. Местные жители даже не могли вспомнить, сколько лет этот транспорт занимает данную территорию. Кто-то уже начал растаскивать его по частям. Теперь, благодаря администрации Владивостока, машина отправилась на стоянку временного хранения.
«Мы знали, где находятся брошенные автомобили, с начала года благодаря самостоятельному мониторингу ситуации. Некоторые из выявленных нами машин не были признаны комиссией подпадающими под эту категорию, но большинство скоро будет вывезено», — рассказал заместитель руководителя административно-территориального управления Первомайского района Павел Наливайко.
Признание автомобиля брошенным и дальнейшая эвакуация — процесс небыстрый. После поступления в администрацию заявлений от жителей Владивостока, специалисты СГТ выезжают на осмотр указанных машин. Если у них имеются хотя бы два из утвержденных мэрией признаков бесхозности, транспортные средства эвакуируются на стоянку временного хранения. Перед этим сотрудники СГТ опечатывают двери и окна, чтобы у владельцев транспорта не возникло претензий. На стоянке транспорт хранится полгода. Владельцы могут забрать свои автомобили, оплатив расходы за их перевозку и хранение. Если же в течение шести месяцев хозяин не объявился, транспорт утилизируется.
«При выявлении бесхозных автомобилей уполномоченным сотрудником составляется уведомление, предлагающее собственнику самостоятельно убрать с территории свое транспортное средство. Оно клеится на машину. Если владелец не принимает никаких мер, данное уведомление направляется в специально созданную комиссию, которая принимает решение: эвакуировать автомобиль или нет», — поделилась главный специалист первого разряда отдела мониторинга территории района АТУ Фрунзенского района Оксана Руденко.
Напомним, 3 октября, во Владивостоке городское предприятие «Содержание городских территорий» вывезло три брошенных автомобиля, которые долгое время создавали неудобства для местных жителей. Транспортные средства располагались на Черняховского, 19, Громова, 12, и Адмирала Юмашева, 24. Эти машины создавали не только визуальный дискомфорт, но и мешали проведению коммунальных работ, таких как асфальтирование. Один из автомобилей стоял у подъезда более 12 лет. Владельцы автомобилей были уведомлены и получили достаточное количество времени для устранения нарушений, однако этого не произошло.