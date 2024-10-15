Тигриную семью встретил автолюбитель из Приморья на дороге

По рассказам водителя, он ехал по дороге, когда вдруг заметил мать-тигрицу и ее детенышей. Приморец, пораженный увиденным, притормозил и достал телефон, чтобы запечатлеть этот уникальный момент, пока семья хищников переходит дорогу. Увидеть этих величественных животных в их естественной среде обитания — настоящая удача.