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Тигриную семью встретил автолюбитель из Приморья на дороге

Момент попал на камеру мобильного телефона.

Источник: PrimaMedia.ru

Автомобилист неожиданно для себя столкнулся с тигриной семьей, которая перебегала дорогу в центральном Приморье, сообщает ИА PrimaMedia. Видео встречи опубликовал Центр «Амурский тигр».

По рассказам водителя, он ехал по дороге, когда вдруг заметил мать-тигрицу и ее детенышей. Приморец, пораженный увиденным, притормозил и достал телефон, чтобы запечатлеть этот уникальный момент, пока семья хищников переходит дорогу. Увидеть этих величественных животных в их естественной среде обитания — настоящая удача.

Кадры встречи быстро разошлись по социальным сетям, а поведение водителя вызвало лишь одобрение со стороны комментаторов ролика.

«Водитель умница! Спасибо за видео, спокойно, без ненормативной лексики и восторженных визгов. Котята — огонь!» — пишут в сети.

флора и фауна