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Вытрезвители в Пермском крае могут начать работать с января 2025 года

Региональные власти подписали закон о создании специализированных организаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении.

Источник: Коммерсантъ

Вытрезвители появятся в Пермском крае с 1 января 2025 года. Об этом сообщает Ura.Ru.

Напомним, документ о создании вытрезвителей был внесен на рассмотрение законодательного собрания в мае этого года. Вытрезвители планируется создавать в городах, где проживает более 100 тыс. человек. Решение о создании такого учреждения будет приниматься на основании соответствия нескольким критериям. В частности, будет учитываться доля протоколов об административных правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также количество погибших в результате переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотических средств. В сентябре закон был принят депутатами заксобрания Пермского края.

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