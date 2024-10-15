Потребление сахара в Омской области в пять раз выше нормы

Аналитики сравнили эти показатели с рекомендациями для правильного питания от Минздрава России. Выяснилось, что местные жители потребляют больше хлеба и сладкого, чем рекомендовано. Например, хлеба съедают на 22 кг больше нормы, а сахара — почти в пять раз больше: 38 кг против рекомендованных восьми.