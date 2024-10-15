Потребление сахара в Омской области в пять раз выше нормы

Омскстат подвёл итоги потребления основных продуктов питания жителями региона за 2023 год. Так, в среднем каждый омич за год съедает 271 кг молочных продуктов, 268 яиц, 119 кг хлеба, 84 кг картофеля и 38 кг сахара.
Аналитики сравнили эти показатели с рекомендациями для правильного питания от Минздрава России. Выяснилось, что местные жители потребляют больше хлеба и сладкого, чем рекомендовано. Например, хлеба съедают на 22 кг больше нормы, а сахара — почти в пять раз больше: 38 кг против рекомендованных восьми.
При этом жители Омской области значительно недоедают фруктов, потребляя их почти в два раза меньше нормы. Среди регионов Сибирского федерального округа Омская область занимает второе место по потреблению сахара и первое — по овощам, а вот по потреблению картофеля — только восьмое.