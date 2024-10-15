На Дону начался отопительный сезон

В 17 муниципальных образованиях Ростовской области стартовал отопительный сезон. Об этом со ссылкой на замгубернатора Игоря Сорокина сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
— В семи районах отопление уже пришло во все социальные объекты, а в шести районах отапливаются и многоквартирные дома, — говорится в сообщении.
По вопросам, связанным с запуском систем отопления, жители донского региона могут обратиться на телефон круглосуточной диспетчерской министерства ЖКХ Ростовской области по номеру (863) 240−13−79. Диспетчерские службы и горячие линии также работают в муниципальных образованиях.