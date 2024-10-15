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Госавтоинспекция Братска предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях

Госавтоинспекция Братска предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Источник: ТК Город

Инспекторы ГИБДД с помощью раций, которыми оснащены большегрузы, обращаются к другим водителям грузовых автомобилей и призывают их быть бдительными, тщательно следить за техническим состоянием своего транспортного средства, выбирать оптимальный скоростной режим для своевременного реагирования на изменения в дорожной обстановке и безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Кроме этого, сотрудники полиции при работе на линии вручают автомобилистам листовки с предупреждением об опасностях зимней дороги.

Госавтоинспекция рекомендует водителям многотонного транспорта при остановке транспортного средства убирать его с проезжей части, а если это невозможно — обозначать включенной аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки. В ночное время стараться минимизировать движение, заблаговременно выбрав место для безопасной стоянки автомобиля.

ГИБДД призывает водителей помнить об осторожности и принимать необходимые меры безопасности для предотвращения аварий!

ГИБДД