В среднем омичи тратят 18 тысяч рублей для подготовки машины к зиме

Аналитики «Авито» провели исследование, чтобы узнать, как омичи готовят свои автомобили к зимнему сезону. Оказалось, что в прошлом году 30% автовладельцев потратили на подготовку до 10 тысяч рублей, а 15% — до 20 тысяч рублей.
Большинство опрошенных (86%) в первую очередь меняют летние шины на зимние. Также более половины респондентов считают важной замену жидкости для стеклоомывателя (64%) и своевременную замену масла в двигателе или коробке передач (59%).
Кроме того, в этом году многие омичи готовятся к зимней непогоде: треть планирует приобрести щётку и скребок для очистки автомобиля, а 17% собираются купить лопату для уборки снега.
Ранее Омскстат подвёл итоги потребления основных продуктов питания жителями региона за 2023 год. Так, в среднем каждый омич за год съедает 271 килограмм молочных продуктов, 268 яиц, 119 килограммов хлеба, 84 килограмма картофеля и 38 килограммов сахара.