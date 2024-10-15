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В среднем омичи тратят 18 тысяч рублей для подготовки машины к зиме

Около 17% жителей покупают лопату для уборки снега.

Источник: Om1 Омск

Аналитики «Авито» провели исследование, чтобы узнать, как омичи готовят свои автомобили к зимнему сезону. Оказалось, что в прошлом году 30% автовладельцев потратили на подготовку до 10 тысяч рублей, а 15% — до 20 тысяч рублей.

Большинство опрошенных (86%) в первую очередь меняют летние шины на зимние. Также более половины респондентов считают важной замену жидкости для стеклоомывателя (64%) и своевременную замену масла в двигателе или коробке передач (59%).

Кроме того, в этом году многие омичи готовятся к зимней непогоде: треть планирует приобрести щётку и скребок для очистки автомобиля, а 17% собираются купить лопату для уборки снега.

Ранее Омскстат подвёл итоги потребления основных продуктов питания жителями региона за 2023 год. Так, в среднем каждый омич за год съедает 271 килограмм молочных продуктов, 268 яиц, 119 килограммов хлеба, 84 килограмма картофеля и 38 килограммов сахара.