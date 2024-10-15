В среднем омичи тратят 18 тысяч рублей для подготовки машины к зиме

Аналитики «Авито» провели исследование, чтобы узнать, как омичи готовят свои автомобили к зимнему сезону. Оказалось, что в прошлом году 30% автовладельцев потратили на подготовку до 10 тысяч рублей, а 15% — до 20 тысяч рублей.