В Охотском море спасли дрейфовавшего 2,5 месяца на катамаране мужчину.

14 октября пропавший катамаран обнаружили спасатели в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. На нем находился лишь один из путешественников. Ему пришлось 67 дней дрейфовать в море до своего спасения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следствию предстоит выяснить и судьбу двух других путешественников.