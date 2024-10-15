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В Охотском море спасли дрейфовавшего 2,5 месяца на катамаране мужчину

Из трех путешественников выжить посчастливилось лишь одному, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
В Охотском море спасли дрейфовавшего 2,5 месяца на катамаране мужчину.
Источник: Life.ru

Катамаран с тремя людьми на борту пропал еще 9 августа. До этого двое взрослых мужчин и 15-летний сын одного из них отправились на судне «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Сахалина.

Путешественники взяли с собой теплые вещи, спасательный инвентарь и запасы еды и питья. Затем катамаран перестал выходить на связь. 14 августа начались поиски пропавших путешественников. К поисковой операции привлекли четыре воздушных судна, в том числе три вертолета.

Одновременно следственные органы возбудили уголовное дело по факту наличия признаков нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

14 октября пропавший катамаран обнаружили спасатели в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. На нем находился лишь один из путешественников. Ему пришлось 67 дней дрейфовать в море до своего спасения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следствию предстоит выяснить и судьбу двух других путешественников.