В Охотском море спасли дрейфовавшего 2,5 месяца на катамаране мужчину.

Катамаран с тремя людьми на борту пропал еще 9 августа. До этого двое взрослых мужчин и 15-летний сын одного из них отправились на судне «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Сахалина.
Путешественники взяли с собой теплые вещи, спасательный инвентарь и запасы еды и питья. Затем катамаран перестал выходить на связь. 14 августа начались поиски пропавших путешественников. К поисковой операции привлекли четыре воздушных судна, в том числе три вертолета.
Одновременно следственные органы возбудили уголовное дело по факту наличия признаков нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
14 октября пропавший катамаран обнаружили спасатели в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. На нем находился лишь один из путешественников. Ему пришлось 67 дней дрейфовать в море до своего спасения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следствию предстоит выяснить и судьбу двух других путешественников.