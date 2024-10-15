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Знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев назвал вопрос белоруса из «13 сектора» лучшим за 23 года

Знаток «Что? Где? Когда?» Поташев назвал вопрос белоруса лучшим за 23 года
Источник: Комсомольская правда

Во второй игре осенней серии «Что? Где? Когда?», показанной Первым каналом 13 октября, команда Дениса Элькиса потерпела поражение от телезрителей со счетом 5:6.

В игре участвовали и телезрители из Беларуси. Более того, одному из них сопутствовала редкая удача.

В 9-м раунде волчок указал на «13 сектор». Туда поступают вопросы от телезрителей, которые они присылают через Интернет в день эфира программы.

На сей раз в «13 сектор» поступило 36 263 вопроса. И компьютер случайным образом выбрал вопрос Сергея Владыко из Молодечно.

В «13 секторе» сыграл вопрос из Молодечно. Фото: кадр видео Первого канала

Вопрос такой: «До двенадцати. С двенадцати до семнадцати. С семнадцати до двадцати одного. Это условные границы, но им удалось придать форму в XIX веке. Кому?».

Знатоки в этой игре уступили 5:6. Фото: кадр видео Первого канала

Знаток Денис Мишин догадался: «Льву Толстому удалось придать форму».

Правильный ответ звучит так: «Толстому. В произведении “Детство. Отрочество. Юность”.

Уже после окончания игры, знаменитый знаток Максим Поташев, сказал в интервью chgk.tvigra.ru:

— Я хочу отметить, по-моему, лучший в истории вопрос в «13 секторе».

А вопросы из «13 сектора» играют с 2001 года.

Поташев объяснил, что ему понравилось:

— Потому что он логичный, он интересный и он именно чтогдекогдашный. В самом классическом смысле слова.

Ранее мы писали, что знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о знаменитой картине.