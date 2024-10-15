«Балтийское долголетие» поделится грантами

С февраля 2024 года проведено три этапа конкурса, поддержку получили 266 проектов. Более 17 тысяч жителей Калининградской области присоединились к проекту. В 2025 году проект планируется продолжить и масштабировать. Вводится дополнительный критерий оценки заявок о продолжительности участия граждан старшего поколения в мероприятиях.
Члены межведомственной комиссии будут начислять дополнительные баллы за проекты, направленные на постоянную дневную занятость пожилых людей. Планируется увеличение грантового фонда до миллиона рублей. Карту участника проекта можно оформить на сайте Центра соцподдержки населения или в отделении учреждения.