«Балтийское долголетие» поделится грантами

С февраля 2024 года проведено три этапа конкурса, поддержку получили 266 проектов. Более 17 тысяч жителей Калининградской области присоединились к проекту. В 2025 году проект планируется продолжить и масштабировать. Вводится дополнительный критерий оценки заявок о продолжительности участия граждан старшего поколения в мероприятиях.