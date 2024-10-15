Могила Алексея Кольцова в Воронеже находится в ужасном состоянии

Сегодня, 15 октября, исполняется 215 лет со дня рождения великого русского поэта Алексея Кольцова, прославившего в стихах и песнях Воронежский край.
К сожалению, воронежцы и краеведы уже не первый год бьют тревогу по поводу разрушения памятника на могиле поэта, расположенного на Литературном некрополе у цирка. Накануне юбилея корреспондент «Комсомолки» побывал на могиле Алексея Кольцова и убедился — плиты облицовки местами имеют сколы и отслоились. А сам памятник вместо мраморного креста венчает ржавая арматура.
Мы обратились за комментарием в мэрию. Там нам пояснили, что контракт на ремонт могил Кольцова и Никитина (она также находится на Литературном некрополе) уже заключили. Работы обещают провести до конца этого года.
— Поскольку речь идет об объектах культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы будет проводить организация, имеющая соответствующую лицензию, по ранее разработанной документации и под контролем регионального органа охраны ОКН, — уточнили в мэрии.