Могила Алексея Кольцова в Воронеже находится в ужасном состоянии

К сожалению, воронежцы и краеведы уже не первый год бьют тревогу по поводу разрушения памятника на могиле поэта, расположенного на Литературном некрополе у цирка. Накануне юбилея корреспондент «Комсомолки» побывал на могиле Алексея Кольцова и убедился — плиты облицовки местами имеют сколы и отслоились. А сам памятник вместо мраморного креста венчает ржавая арматура.