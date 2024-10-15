Криминальный авторитет Кочуйков по прозвищу Итальянец освободился из колонии

Из открытых источников известно, что Кочуйков родился в 1965 году, с юности начал «шалить», как сам это называл. В 22 года впервые сел в тюрьму за нападение на милиционеров. В 90-х стал одним из лидеров банды «солнцевских», ездил на разборки с другими бандами, его неоднократно задерживали по подозрению в убийствах. Был одним из организаторов рейдерского захвата Выхинского колбасного завода, за что вновь отправился за решетку на десять лет. Выйдя, примкнул к группировке Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.