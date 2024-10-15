Криминальный авторитет Кочуйков по прозвищу Итальянец освободился из колонии

Один из известных криминальных авторитетов Москвы по кличке Итальянец освободился из колонии. На выходе его сразу встретили на черных Mercedes, говорить с журналистами мужчина отказался. Он был правой рукой известного вора в законе Шакро Молодого, собирал дань со столичных фирм, участвовал в криминальных разборках. Последний раз оказался за решеткой из-за перестрелки в центре Москвы. На деле Итальянца «погорел» и сам Шакро, а также верхушка московского управления СК — все они попались на взятке.
Из колонии вышел криминальный авторитет Андрей «Итальянец» Кочуйков, которого считали правой рукой бывшего лидера преступного мира России Шакро Молодого. Об освобождении мужчины сообщили РЕН ТВ и Telegram-канал 112.
«У колонии мужчину встречали на двух черных Mercedes. Он вышел из здания, опираясь на трость, и уехал, не ответив на вопросы нашего корреспондента», — описывает РЕН ТВ.
Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что Кочуйков освободился «по истечении срока».
В 2015 году суд приговорил Итальянца к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Поводом стала перестрелка с его участием в центре Москвы, во время которой погибло двое сторонников Кочуйкова. Сам Шакро Молодой позже попал в руки правоохранителей, пытаясь вызволить Итальянца.
Взятки на миллионы долларов: как сидел Итальянец.
В заключении Кочуйков неоднократно пробовал освободиться досрочно или смягчить условия отсидки, просил о переводе со строгого режима в колонию-поселение. Его адвокат весной 2022 года подчеркивал, что мужчина обучился дополнительным рабочим специальностям, активно участвует в жизни исправительного учреждения, занимается благотворительностью, ~13 раз поощрялся администрацией колонии~.
«Выражал желание сотрудничать с администрацией колонии в изобличении лиц, способных совершить правонарушения и в их предотвращении», — отмечал юрист.
Однако суды отказывались изменить наказание. Также Итальянец пытался подкупить сотрудников своей калужской колонии, рассказывал журналистам ее бывший работник. По его словам, со стороны криминального авторитета шло «космическое» давление, ~взятки предлагались на миллионы долларов.~ За время пребывания Кочуйков в колонии сменилось четыре начальника.
«Соблазн был просто катастрофическим», — признался экс-сотрудник.
Кроме того, еще в СИЗО Итальянцев официально застраховал свою жизнь от противоправных действий со стороны сотрудников исправительных учреждений. Он жаловался на плохое содержание, ограничение передач и прогулок, угрозы администрации. В силовых структурах это опровергали.
Вы что, воровскую власть не признаете?
Из открытых источников известно, что Кочуйков родился в 1965 году, с юности начал «шалить», как сам это называл. В 22 года впервые сел в тюрьму за нападение на милиционеров. В 90-х стал одним из лидеров банды «солнцевских», ездил на разборки с другими бандами, его неоднократно задерживали по подозрению в убийствах. Был одним из организаторов рейдерского захвата Выхинского колбасного завода, за что вновь отправился за решетку на десять лет. Выйдя, примкнул к группировке Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.
«[Итальянец] выполнял в Москве роль его ставленника. Под контролем [бандитов] были различные фирмы, на отчисления которых поддерживался московский общак их группировки», — описывает mzk2.ru.
В итоге Кочуйков оказался вовлечен в ссору вокруг столичного ресторана «Elements». Его хозяйка Жанна Ким в 2014 году начала ремонт заведения и наняла свою знакомую — дизайнера Фатиму Мисикову. Та получила на работы солидные суммы, но постоянно сдвигала сроки, а ресторан так и не был готов. Когда у хозяйки лопнуло терпение и она разорвала контракт, Мисикова решила разобраться с ней через криминальных авторитетов, а заодно получить с бизнесмена еще больше денег в качестве неустойки. Знакомые свели дизайнера с Итальянцем.
«Надо ей [хозяйке] объяснить, что можно уехать за МКАД, в багажнике оказаться», — зачитывали в суде слова Кочуйкова, который предложил для начала «припугнуть» бизнесмена.
Итальянец позвонил Ким, представился адвокатом Мисиковой и в декабре 2015 года договорился о встрече около того самого злополучного ресторана на Родчельской улице. Мужчина приехал сразу с бойцами, вооруженными травматическим оружием, и потребовал у женщины 8 млн руб. В качестве альтернативы ей предложили отказаться от заведения и добровольно передать право собственности.
«Итальянец заявил, что все происходит по решению Шакро, обсуждать нечего, и спросил: “Вы что, воровскую власть не признаете?”, — описывала те события пресса.
Ким вызвала полицию, но они не стали вмешиваться, хотя приехали на место конфликта. Одновременно бизнесмен позвала на помощь знакомого адвоката, бывшего силовика. Тот прибыл с собственной группой из сотрудников силовых ведомств в отставке, которые взяли с собой огнестрельное оружие. Началась перестрелка, в ходе нее люди Итальянца проиграли. Кочуйков потерял двоих, еще восемь человек с обеих сторон были ранены.
Итальянца задержали, обвинили в вымогательстве и отправили в СИЗО. Тогда Шакро попытался вызволить его и ~заплатил следствию взятку на сумму $1 млн.~ Но это привело лишь к крупному коррупционному скандалу в самом Следственном комитете (СК), а Кочуйкова из изолятора так и не выпустили. За получение взятки задержали и осудили, в частности, руководителя главного управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, первого замруководителя московского главка СК Дениса Никандрова, главу московского главка СК генерал-майора Александра Дрыманова.
«Погорел» на той взятке и сам Шакро Молодой. В 2018 году ему дали 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Весной 2024-го вышел на свободу из-за плохого состояния здоровья. А Жанна Ким и Фатима Мисикова, ссора которых привела к чреде всех этих событий, уехали из России и живут в Европе.