Под Ростовом 55 лет совместной жизни супруги отметили в ЗАГСе

В Шолоховском районе Ростовской области чествовали «изумрудных» юбиляров — супругов Николая Сергеевича и Галину Анатольевну Боготоповых. Муж и жена прожили вместе 55 лет. Также в этот день в ЗАГСе поздравили еще одну пару. Сергей Михайлович и Любовь Сергеевна Колычевы прожили вместе 50 лет.
Юбиляры окунулись в атмосферу того дня, когда они скрепили свои отношения клятвами верности и обменялись обручальными кольцами.
— Спустя 50 и 55 лет совместной жизни обе пары вошли в зал под звуки «Марша Мендельсона», повторили свой первый семейный танец и испили из свадебной чаши, — рассказали в местном ЗАГСе.
Также для виновников торжества с музыкальной программой выступили местные артисты.