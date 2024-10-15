Под Ростовом 55 лет совместной жизни супруги отметили в ЗАГСе

В Шолоховском районе Ростовской области чествовали «изумрудных» юбиляров — супругов Николая Сергеевича и Галину Анатольевну Боготоповых. Муж и жена прожили вместе 55 лет. Также в этот день в ЗАГСе поздравили еще одну пару. Сергей Михайлович и Любовь Сергеевна Колычевы прожили вместе 50 лет.