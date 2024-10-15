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Под Ростовом 55 лет совместной жизни супруги отметили в ЗАГСе

В Ростовской области пенсионеры вновь вошли во Дворец бракосочетания под «Марш Мендельсона»
Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области чествовали «изумрудных» юбиляров — супругов Николая Сергеевича и Галину Анатольевну Боготоповых. Муж и жена прожили вместе 55 лет. Также в этот день в ЗАГСе поздравили еще одну пару. Сергей Михайлович и Любовь Сергеевна Колычевы прожили вместе 50 лет.

Юбиляры окунулись в атмосферу того дня, когда они скрепили свои отношения клятвами верности и обменялись обручальными кольцами.

— Спустя 50 и 55 лет совместной жизни обе пары вошли в зал под звуки «Марша Мендельсона», повторили свой первый семейный танец и испили из свадебной чаши, — рассказали в местном ЗАГСе.

Также для виновников торжества с музыкальной программой выступили местные артисты.