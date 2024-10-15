Стали известны имена самых богатых женщин Пермского края. Всего в этом году в список вошли 20 жительниц Прикамья, чей доход превышает миллиард или миллион рублей. Новый рейтинг составил портал Properm.ru.
Самой богатой пермячкой стала владелица компаний по производству алюминия и пластикатов Светлана Пахомова. Ее активы по итогам 2023 года достигли 3,3 млрд рублей, а годовая прибыль превысила 1,2 млрд рублей.
На втором месте рейтинга оказалась Татьяна Минибаева, которая владеет частью активов компании-поставщика полимеров для нефтяников. Стоимость ее бизнеса составляет почти 2 млрд рублей. Третью строчку рейтинга заняла Наталья Краевая, занимающаяся строительным бизнесом. Выручка ее компании составила 4,6 млрд рублей.
Четвертое место журналисты отдали управляющей юрлицами аптечной сети в Перми Ларисе Кислициной. Замыкает пятерку богатейших женщин Прикамья владелица компании по производству стеклопакетов и консультант по вопросам коммерческой деятельности Жанна Кривощекова.
Ранее издание опубликовало рейтинг богатейших предпринимателей Пермского края. В список вошли 100 жителей региона, чей доход превышает миллиард или миллион рублей.