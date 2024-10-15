На Мадагаскаре обнаружили семь ранее неизвестных редких видов лягушек

Для изучения этого разнообразия зоологи совершили несколько экспедиций в разные регионы на севере острова Мадагаскар, а также проанализировали уже известные образцы лягушек и записи издаваемых ими звуков, которые были собраны другими натуралистами за последние три десятка лет. Проведенный исследователями анализ показал, что мадагаскарских лягушек вида Boophis marojezensis следует разделить на как минимум восемь отдельных видов, семь из которых ранее не были известными для науки.