В Красноярске ограничат движение на улице Лесопарковая

Сегодня, 15 октября, в Красноярске временно ограничат движение транспорта на улице Лесопарковая. Как сообщила пресс-служба компании «КрасКом», дорогу частично перекроют возле Медицинского колледжа для обеспечения безопасности ремонтного персонала, который будет работать в темное время суток.