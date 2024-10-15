Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ограничат движение на улице Лесопарковая

Дорогу частично перекроют возле Медицинского колледжа.

Источник: Соцсети

Сегодня, 15 октября, в Красноярске временно ограничат движение транспорта на улице Лесопарковая. Как сообщила пресс-служба компании «КрасКом», дорогу частично перекроют возле Медицинского колледжа для обеспечения безопасности ремонтного персонала, который будет работать в темное время суток.

— Перед началом работ слесари сделают переключение на водопроводных сетях, чтобы сохранить подачу холодной воды в жилые дома, — уточнили коммунальщики.

Ограничения будут действовать с 23:00 15 октября до 06:00 16 октября. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при построении маршрута.

Добавим, что отключение водоснабжения затронет несколько административных зданий на Вильского, 13, 22, ст. 5, 22, ст. 6, 22 г, 22г/1, 22г/2.