В Красноярске ограничат движение на улице Лесопарковая

Сегодня, 15 октября, в Красноярске временно ограничат движение транспорта на улице Лесопарковая. Как сообщила пресс-служба компании «КрасКом», дорогу частично перекроют возле Медицинского колледжа для обеспечения безопасности ремонтного персонала, который будет работать в темное время суток.
— Перед началом работ слесари сделают переключение на водопроводных сетях, чтобы сохранить подачу холодной воды в жилые дома, — уточнили коммунальщики.
Ограничения будут действовать с 23:00 15 октября до 06:00 16 октября. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при построении маршрута.
Добавим, что отключение водоснабжения затронет несколько административных зданий на Вильского, 13, 22, ст. 5, 22, ст. 6, 22 г, 22г/1, 22г/2.