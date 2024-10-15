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Где в Крыму включат отопление на этой неделе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в среду стартует отопительный сезон в социальных учреждениях и жилых домах. Об этом сообщил глава райадминистрации Антон Кравец.

Источник: РИА "Новости"

«Принято решение о начале отопительного сезона с 16 октября. Для этого была проведена большая подготовительная работа. Тепло будет подано согласно температурного режима во все социальные учреждения и жилой фонд», — написал Кравец в своем Telegram-канале.

Он также призвал жителей района принять меры по сохранению тепла в своих домах и напомнил о необходимости соблюдать правила безопасного использования отопительных приборов.

Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период, сообщал ранее гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко.

ЖКХ