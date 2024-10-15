Где в Крыму включат отопление на этой неделе

«Принято решение о начале отопительного сезона с 16 октября. Для этого была проведена большая подготовительная работа. Тепло будет подано согласно температурного режима во все социальные учреждения и жилой фонд», — написал Кравец в своем Telegram-канале.
Он также призвал жителей района принять меры по сохранению тепла в своих домах и напомнил о необходимости соблюдать правила безопасного использования отопительных приборов.
Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период, сообщал ранее гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко.