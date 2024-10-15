В Ростове на два дня отключат воду в микрорайоне Ленгородок

По этой причине с 9 часов 16 октября и до 2 ночи 17 октября для некоторых горожан подача воды будет осуществляться со сниженным давлением. Терпеть неудобства придётся тем, чьи дома расположены в границах улиц и переулков Весёлый — Никитина — Рыбный — Республиканская — Депутатская — Гусева — Некрасовская. Под ограничения также попадает жилой комплекс «Акварель».