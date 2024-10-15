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В Ростове на два дня отключат воду в микрорайоне Ленгородок

Об этом сообщает пресс-служба Ростовского водоканала.

Причиной станет проведение ремонтных работ. Бригаде будет необходимо починить задвижку диаметром 600 мм на водопроводной насосной станции «Западная».

По этой причине с 9 часов 16 октября и до 2 ночи 17 октября для некоторых горожан подача воды будет осуществляться со сниженным давлением. Терпеть неудобства придётся тем, чьи дома расположены в границах улиц и переулков Весёлый — Никитина — Рыбный — Республиканская — Депутатская — Гусева — Некрасовская. Под ограничения также попадает жилой комплекс «Акварель».

А ранее жители Ростовской области массово попросили дать отопление.

ЖКХ