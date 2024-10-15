Жителям Красноярского края рассказали, можно ли вернуть товар по акции

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали красноярцам, можно ли вернуть товар, приобретенный по акции. Возврат возможен, если вещь оказалась ненадлежащего качества или не подошла по таким параметрам, как размер, комплектация, форма, фасон
Если же с покупкой шли подарки, то по закону они передаются безвозмездно, поэтому потребитель имеет право оставить их у себя.
Что касатся потраченных бонусных баллов, то законодательно данный вопрос не урегулирован — таким образом, решение о повторном их начислении принимает продавец.