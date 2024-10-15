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Жителям Красноярского края рассказали, можно ли вернуть товар по акции

Получить обратно деньги можно, но повторного начисления бонусных баллов может не быть.

Источник: Freepik

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали красноярцам, можно ли вернуть товар, приобретенный по акции. Возврат возможен, если вещь оказалась ненадлежащего качества или не подошла по таким параметрам, как размер, комплектация, форма, фасон и т. д. В свою очередь, магазин обязан вернуть фактически уплаченную сумму.

Если же с покупкой шли подарки, то по закону они передаются безвозмездно, поэтому потребитель имеет право оставить их у себя.

Что касатся потраченных бонусных баллов, то законодательно данный вопрос не урегулирован — таким образом, решение о повторном их начислении принимает продавец.

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