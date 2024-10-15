Жителям Красноярского края рассказали, можно ли вернуть товар по акции

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали красноярцам, можно ли вернуть товар, приобретенный по акции. Возврат возможен, если вещь оказалась ненадлежащего качества или не подошла по таким параметрам, как размер, комплектация, форма, фасон и т. д. В свою очередь, магазин обязан вернуть фактически уплаченную сумму.