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Уфимские врачи помогли женщине с огромной миомой матки

В Уфе врачи спасли женщину с восьмикилограммовой опухолью матки
Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи помогли женщине с огромной миомой матки. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

В гинекологическое отделение городской клинической больницы № 18 поступила 39-летняя женщина, у которой выявили крупное образование в области малого таза и брюшной полости. Специалисты готовили ее к плановой операции, но во время взятия биопсии началось сильное маточное кровотечение. Потребовались экстренные меры.

Команда врачей быстро провела лапаротомию. Хирурги удалили опухоль, вес которой составил восемь килограмм, а диаметр — около 40 сантиметров. Патологические ткани и удаленные образцы отправили на гистологическое исследование.

Спустя несколько дней пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Результаты гистологии подтвердили наличие миомы матки с некрозом и распадом тканей.

Миома, утверждают в Минздраве, может привести к обильным менструациям, анемии и даже экстренным ситуациям, как в описанном случае.

— Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно посещать гинеколога для профилактических осмотров, — отметили в министерстве.

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