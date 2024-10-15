Более тысячи грубых нарушений: Госавтоинспекция Приморья поделилась результатами массовых рейдов

В итоге 1283 водителям выписали штрафы за грубые нарушения. Среди тех, с кем успели пообщаться сотрудники ГАИ, было 90 нетрезвых водителей и 91 водитель, не проходивший обучение в автошколе. Также инспекторам попались 11 водителей, которые ранее были лишены права управления автомобилем.