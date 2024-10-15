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Более тысячи грубых нарушений: Госавтоинспекция Приморья поделилась результатами массовых рейдов

Госавтоинспекция Приморского края подвела итоги недавних массовых рейдов.

Источник: ГУ МВД

Госавтоинспекция Приморского края в ходе массовых профилактических рейдов выявила более тысячи нарушений. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Мероприятия, организованные ГАИ, проходили с 11 по 13 октября. Инспекторы проверяли водителей на состояние алкогольного опьянения, а также просили их показать документы, подтверждающие право управления транспортным средством.

В итоге 1283 водителям выписали штрафы за грубые нарушения. Среди тех, с кем успели пообщаться сотрудники ГАИ, было 90 нетрезвых водителей и 91 водитель, не проходивший обучение в автошколе. Также инспекторам попались 11 водителей, которые ранее были лишены права управления автомобилем.

Пик всех выявленных правонарушений пришелся на вечер пятницы, 11 октября.

Ранее «КП» писала, что в ДТП с двумя пассажирскими автобусами во Владивостоке пострадал человек.