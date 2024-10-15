В Новосибирской области выдают цифровые разрешения на охоту

Региональный проект «Цифровизация охоты Новосибирской области» занял второе место на XII Всероссийском конкурсе региональной информатизации.
Итоги подводились в технопарке «Сколково». Всего в финале было более 40 проектов из 25 регионов. Перевод услуг в электронный вид соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
— Новосибирская область — единственный регион в стране, где выдают цифровые разрешения на охоту. Оформить документ и отчитаться о добытых ресурсах можно онлайн, через мобильное приложение «Моя охота». Сервис работает как при подключении к интернету, так и в офлайне. За 1,5 года выдано более 11,5 тысяч электронных разрешений, у мобильного приложения 18 тысяч скачиваний, — отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
Единый контактный центр Новосибирской области (короткий бесплатный номер 110) отмечен специальным дипломом как лучший конкурсный проект премии «Народное признание». Стоит отметить, что Новосибирская область — постоянный участник и лидер конкурса. За годы проведения более 30 проектов становились победителями и финалистами.