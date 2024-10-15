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Московские врачи встали на защиту учителя-танцовщицы из Нижнего

Алексей Данилов — заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Сеченовский из Москвы рассказал о пользе танцев на пилоне, за занятия которым в интернете осудили учительницу школы номер 79 из Нижнего Новгорода.

Об этом рассказал автор тг-канала «Бокал прессека» — Алексей Никонов.

Вопрос пользы так называемого «Пол-Дэнса» обсудили на форуме «Ум, красота, любовь и здоровье», который проходит в Москве.

«Он помогает справиться с неурядицами, забыться, снять накопленный на работе стресс, выплеснуть энергию и понять, что всё не так уж и плохо в жизни».

написал Алексей Никонов

Ранее мы рассказывали о том, что та самая учительница нижегородской школы номер 79 намерена обратиться в прокуратуру после публикации её фотографий в открытой одежде.