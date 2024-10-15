В Краснодаре начался отопительный сезон

В пресс-службе мэрии пояснили, что раньше времени отопление решили включать в связи с понижением температуры воздуха. Жители могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые подадут заявку в ресурсоснабжающую организацию.
Основной отопительный сезон в столице Кубани начнется, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет менее восьми градусов. Сначала отопление включат в социальных объектах.
Накануне глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что к отопительному сезону готовы все 7679 многоэтажек города, а также все социальные учреждения. При подготовке к отопительному периоду во всех соцобъектах и жилых домах провели гидравлические испытания систем отопления, ревизию запорной арматуры, а также обслуживание приборов учета тепла, газа и котельного оборудования.