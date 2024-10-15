В Краснодаре начался отопительный сезон

Накануне глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что к отопительному сезону готовы все 7679 многоэтажек города, а также все социальные учреждения. При подготовке к отопительному периоду во всех соцобъектах и жилых домах провели гидравлические испытания систем отопления, ревизию запорной арматуры, а также обслуживание приборов учета тепла, газа и котельного оборудования.