Милиция задержала 17-летних учащихся колледжа, проехавших на электричке. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в выходной день примерно около полуночи в милицию поступила информация о том, что снаружи поезда региональных линий Минск — Столбцы едут двое несовершеннолетних.
Выяснилось, что на остановке Курасовщина двое 17-летних учащихся колледжа запрыгнули в хвостовую кабину состава и проехали до следующей остановки, которая находилась за пределами МКАД. Перед тем, как попасть на необходимую платформу, они перешли железнодорожные пути в неустановленном месте несмотря на то, что рядом был подземный переход.
В милиции уточнили, что несовершеннолетние рассказали, что планировали повторить увиденное в интернете и не осознавали, что могут быть травмированы. Их привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 18.2 Кодекса об административных правонарушениях и по части 1 статьи 18.3 КоАП.
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