Милиция задержала 17-летних учащихся колледжа, проехавших на электричке

Выяснилось, что на остановке Курасовщина двое 17-летних учащихся колледжа запрыгнули в хвостовую кабину состава и проехали до следующей остановки, которая находилась за пределами МКАД. Перед тем, как попасть на необходимую платформу, они перешли железнодорожные пути в неустановленном месте несмотря на то, что рядом был подземный переход.