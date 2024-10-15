Виталий Хоценко рассказал об успехах омских хлеборобов

Аграрии намолотили уже 3,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 1,9 млн га — это 95,2% от плана. Помимо этого, в регионе активно продолжается уборка масличных культур — намолот составляет 348,4 тыс. тонн. В этом году сена заготовили на 871,6 тыс. тонн, а сочных кормов — на 1 млн 780 тыс. тонн.