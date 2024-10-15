Виталий Хоценко рассказал об успехах омских хлеборобов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что хлеборобы завершили уборку зерна в хозяйствах девяти районах. Сейчас рабочие уже подготовили семена под посев в следующем году.
Аграрии намолотили уже 3,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 1,9 млн га — это 95,2% от плана. Помимо этого, в регионе активно продолжается уборка масличных культур — намолот составляет 348,4 тыс. тонн. В этом году сена заготовили на 871,6 тыс. тонн, а сочных кормов — на 1 млн 780 тыс. тонн.
«В Омской области намолотили 3,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Уборку урожая завершили в Марьяновском, Колосовском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском, Большеуковском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. Спасибо аграриям за труд!» `— рассказал в телеграм-канале Виталий Хоценко.
Сейчас хлеборобы подготовили семена под посевную кампанию в 2025 году — семена зернобобовых и зерновых культур засыпали на 351,4 тыс. тонн, что составляет более 100% от намеченного.
Помимо этого, на территории региона продолжается подготовка зяби — ее провели на площади 763 тыс. га, что составляет 72,9% от плана.