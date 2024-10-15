Археологические раскопки в Теленештском районе: обнаружено захоронение женщины

«На основании богатого инвентаря, включающего многочисленные сердоликовые и стеклянные бусы, в том числе жемчужину с человеческим лицом, бронзовый браслет, пряслице из обожженной глины и чашку, вылепленную на гончарном круге из тонкой сероватой пасты. Комплекс относится к сарматам и датирован I в. II в. н.э.», — сообщают археологи.