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Археологические раскопки в Теленештском районе: обнаружено захоронение женщины

В селе Ордэшей Теленештского района проводятся археологические раскопки.

В селе Ордэшей Теленештского района проводятся археологические раскопки. Там обнаружили сарматское захоронение, которое датировано I в. II в. н.э. Об этом сообщает Национальное агентство археологии.

В гробнице обнаружены скелеты женщины и ребенка, а также различный инвентарь.

«На основании богатого инвентаря, включающего многочисленные сердоликовые и стеклянные бусы, в том числе жемчужину с человеческим лицом, бронзовый браслет, пряслице из обожженной глины и чашку, вылепленную на гончарном круге из тонкой сероватой пасты. Комплекс относится к сарматам и датирован I в. II в. н.э.», — сообщают археологи.

Источник: rupor.md.

археология