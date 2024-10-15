Президент Беларуси Лукашенко высказался о работающих пенсионерах, передает БелТА.
Так, на совещании с чиновниками о совершенствовании социальной поддержки населения белорусский президент поднял тему работающих пенсионеров. Лукашенко заметил, что вопрос про работу приятный и звучит со стороны самих пенсионеров.
— Из тех, кто ушел на пенсию, отдельные люди хотят работать. Об этом и профсоюзы заявляют и так далее, — отметил он.
Далее Лукашенко подчеркнул, что для этого должны быть созданы нормальные условия. При этом он заметил, что на рынке труда существуют очень большая востребованность.
Еще Лукашенко рассказал, что желающие продолжать трудовую деятельность белорусские пенсионеры сами предлагают свои услуги на рынке труда. В том белорусский лидер не видит ничего плохого. Поэтому Лукашенко дал соответствующее поручение чиновникам.
— Если человек желает, надо дать ему такую возможность работать, — резюмировал президент.
Также Лукашенко сказал про поддержку белорусских пенсионеров: «Поддерживали и будем поддерживать».