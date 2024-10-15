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В Омской области внезапно изменилась ситуация с коронавирусом

Во вторник, 15 октября 2024 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 7 по 13 октября 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,0, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

В Омской области, по мнению автора, ситуация с коронавирусом изменилась внезапно. Так, по информации оперштаба, с 7 по 13 октября 2024 года, в регионе выявлено 176 новых случая коронавируса, количество госпитализаций — 20.

Напомним, что с 30 сентября по 6 октября 2024 года сообщалось о 196 эпизодах коронавируса в Омской области и 24 госпитализациях.

Добавим, что до 31 октября 2024 года в Омской области в связи с ситуацией по коронавирусу объявлен режим повышенной готовности.

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