В Омской области внезапно изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,0, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
В Омской области, по мнению автора, ситуация с коронавирусом изменилась внезапно. Так, по информации оперштаба, с 7 по 13 октября 2024 года, в регионе выявлено 176 новых случая коронавируса, количество госпитализаций — 20.
Напомним, что с 30 сентября по 6 октября 2024 года сообщалось о 196 эпизодах коронавируса в Омской области и 24 госпитализациях.
Добавим, что до 31 октября 2024 года в Омской области в связи с ситуацией по коронавирусу объявлен режим повышенной готовности.