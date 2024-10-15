Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобилистов предупредили о ночных дождях на трассе М4 «Дон» в Воронежской области

Дорога будет мокрой и в течение дня в среду.

Сейчас в Олбани: +3° 2 м/с 87% 750 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник на территории Воронежской области на трассе М4 «Дон» прогнозируются местами дожди. Об этом предупредили автомобилистов, планирующих дальние поездки, в госкомпании «Автодор» 15 октября.

По прогнозам, дожди накроют трассу и на территории Ростовской области, а также Краснодарского края. Также осадки будут наблюдаться в ночь на среду.

А вот на М-4 «Дон» в Московской, Тульской и Липецкой областях местами водителей будет ожидать дождь с мокрым снегом. В «Автодоре» воронежцам напомнили о необходимости быть внимательными за рулем, избегать маневров в дождливую погоду и следить за информацией на табло.