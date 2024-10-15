Автомобилистов предупредили о ночных дождях на трассе М4 «Дон» в Воронежской области

А вот на М-4 «Дон» в Московской, Тульской и Липецкой областях местами водителей будет ожидать дождь с мокрым снегом. В «Автодоре» воронежцам напомнили о необходимости быть внимательными за рулем, избегать маневров в дождливую погоду и следить за информацией на табло.