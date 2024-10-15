Автомобилистов предупредили о ночных дождях на трассе М4 «Дон» в Воронежской области

Во вторник на территории Воронежской области на трассе М4 «Дон» прогнозируются местами дожди. Об этом предупредили автомобилистов, планирующих дальние поездки, в госкомпании «Автодор» 15 октября.
По прогнозам, дожди накроют трассу и на территории Ростовской области, а также Краснодарского края. Также осадки будут наблюдаться в ночь на среду.
А вот на М-4 «Дон» в Московской, Тульской и Липецкой областях местами водителей будет ожидать дождь с мокрым снегом. В «Автодоре» воронежцам напомнили о необходимости быть внимательными за рулем, избегать маневров в дождливую погоду и следить за информацией на табло.