Запатентовано улучшенное устройство для очистки трубопроводов

Как отметили в университете, существующие устройства, которые занимаются очисткой внутренней поверхности трубопроводов от различных отложений гидроструным методом (подают жидкость под высоким давлением до 500 бар), имеют недостатки. В частности, они не передвигаются по наклонным и изогнутым участкам. Их функции ограничены и при выполнении сложных длительных работ, когда нужно проводить не только очистку, но и наблюдение за особенностями поверхности трубопровода для обнаружения возможных дефектов, что тормозит процесс технического обслуживания труб. Устройство, разработанное пермскими учеными, «выполняет задачи по очистке и диагностике трубопроводов любой конфигурации с высокой эффективностью и способствует предотвращению аварийных ситуаций».