Запатентовано улучшенное устройство для очистки трубопроводов

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) запатентовали улучшенное устройство для очистки трубопроводов от ржавчины, смол, лакокрасочных покрытий, битума и других загрязнений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Для улучшения процесса работы в труднодоступных участках — труба под наклоном, изгибы, выпуклости и другое — канал для подачи жидкости с определенной скоростью — сопло — снабжен системой визуально-лазерного контроля. Это устройство, которое использует видеокамеру и лазер для сканирования внутренней поверхности. Такая технология помогает провести точную диагностику состояния трубы на наличие потери геометрической формы и проанализировать степень отложений», — рассказал ассистент кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ Дмитрий Кучев.
Также, по словам ведущего инженера-программиста проекта, студента аэрокосмического факультета ПНИПУ Филиппа Белобородова, конструкция устройства содержит направляющие «ноги» и колеса, которые обеспечивают большую маневренность, а шланг подачи промывочной жидкости оснащен скользящей обмоткой спирального типа, которая защищает механизм от быстрого износа и повреждений.
Как отметили в университете, существующие устройства, которые занимаются очисткой внутренней поверхности трубопроводов от различных отложений гидроструным методом (подают жидкость под высоким давлением до 500 бар), имеют недостатки. В частности, они не передвигаются по наклонным и изогнутым участкам. Их функции ограничены и при выполнении сложных длительных работ, когда нужно проводить не только очистку, но и наблюдение за особенностями поверхности трубопровода для обнаружения возможных дефектов, что тормозит процесс технического обслуживания труб. Устройство, разработанное пермскими учеными, «выполняет задачи по очистке и диагностике трубопроводов любой конфигурации с высокой эффективностью и способствует предотвращению аварийных ситуаций».
На разработку ученых ПНИПУ выдан патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», обладателем гранта которой в размере 100 млн рублей вуз стал в 2021 году.