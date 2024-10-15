Преимущественно по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит от 1 до 7 градусов выше нуля, местами заморозки — от 0 до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 7−12 градусов.
Местами заморозки и до +12°С ожидается в Беларуси 16 октября
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Преимущественно по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.