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Ники Минаж опровергла слухи о перерыве в карьере

Рэперша Ники Минаж в своих соцсетях заявила, что не собирается брать перерыв в карьере.
Источник: Звук

Рэперша Ники Минаж в своих соцсетях заявила, что не собирается брать перерыв в карьере.

Слухи об уходе звезды распространились после поста в фан-аккаунте Ники, в котором говорилось, что исполнительница сама сообщила об этом. После вопроса одного из фанатов об источнике информации в блоге написали, что Минаж сказала о перерыве на платформе Stationhead.

«Я никуда, черт возьми, не денусь», — написала в ответ артистка. «Просто расслабьтесь. Будь что будет», — добавила она.

Ранее Ники заявила, что вместо делюкс-версии своего альбома Pink Friday 2 (2023) выпустит отдельную новую пластинку.