Ники Минаж опровергла слухи о перерыве в карьере

Слухи об уходе звезды распространились после поста в фан-аккаунте Ники, в котором говорилось, что исполнительница сама сообщила об этом. После вопроса одного из фанатов об источнике информации в блоге написали, что Минаж сказала о перерыве на платформе Stationhead.