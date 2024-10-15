С улиц Екатеринбурга принудительно эвакуировали больше 10 тысяч автомобилей

В мэрии Екатеринбурга пояснили, что эвакуировать брошенные автомобили действительно сложно, так как неясен инициатор перемещения, не всегда удается найти собственника такого автомобиля, и непонятно, кто будет оплачивать перемещение автомобиля. Квартальные на это не имеют права из-за отсутствия полномочий.