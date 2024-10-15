С улиц Екатеринбурга принудительно эвакуировали больше 10 тысяч автомобилей

С начала 2024 года с улиц Екатеринбурга принудительно эвакуировали 10 396 неправильно припаркованных автомобилей. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на начальника отделения ДПС и розыска Госавтоинспекции Екатеринбурга майора полиции Антона Попова.
По словам представители Госавтоинспекции, сегодня в Екатеринбурге есть проблема с эвакуацией машин, припаркованных в течение длительного времени, но без нарушений правил дорожного движения. Для эвакуации таких автомобилей нет правовой базы.
— Фактически имеет место не эвакуация, а перемещение транспортного средства. Но при этом нет четко определенного центра принятия решения о таком перемещении, — констатирует майор полиции Антон Попов.
В мэрии Екатеринбурга пояснили, что эвакуировать брошенные автомобили действительно сложно, так как неясен инициатор перемещения, не всегда удается найти собственника такого автомобиля, и непонятно, кто будет оплачивать перемещение автомобиля. Квартальные на это не имеют права из-за отсутствия полномочий.
В Гордуме предложили в очередной раз обсудить этот вопрос в конце октября, пригласив на встречу представителей правового департамента администрации Екатеринбурга и комитета благоустройства города.