Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С улиц Екатеринбурга принудительно эвакуировали больше 10 тысяч автомобилей

Машины были припаркованы с нарушениями.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года с улиц Екатеринбурга принудительно эвакуировали 10 396 неправильно припаркованных автомобилей. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на начальника отделения ДПС и розыска Госавтоинспекции Екатеринбурга майора полиции Антона Попова.

По словам представители Госавтоинспекции, сегодня в Екатеринбурге есть проблема с эвакуацией машин, припаркованных в течение длительного времени, но без нарушений правил дорожного движения. Для эвакуации таких автомобилей нет правовой базы.

— Фактически имеет место не эвакуация, а перемещение транспортного средства. Но при этом нет четко определенного центра принятия решения о таком перемещении, — констатирует майор полиции Антон Попов.

В мэрии Екатеринбурга пояснили, что эвакуировать брошенные автомобили действительно сложно, так как неясен инициатор перемещения, не всегда удается найти собственника такого автомобиля, и непонятно, кто будет оплачивать перемещение автомобиля. Квартальные на это не имеют права из-за отсутствия полномочий.

В Гордуме предложили в очередной раз обсудить этот вопрос в конце октября, пригласив на встречу представителей правового департамента администрации Екатеринбурга и комитета благоустройства города.