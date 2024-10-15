На проспекте Сиверса в Ростове высадят тысячу тюльпанов

На проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону планируют высадить 1 тысячу тюльпанов. Сейчас ведется поиск подрядчика для проведения этих работ. Конкурс открыт на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает УЖКХ Ленинского района донской столицы. Исполнителя намерены определить 21 октября 2024 года. Сумма контракта — 1,8 млн рублей.
Луковицы тюльпанов должны быть полными, плотными и очищенными от земли. На клубнях не допускается наличие вредителей и повреждений. Требуемый размер одной луковицы — не менее 40 гр.
Высадку требуется провести на глубине не менее 12 см и не более 15 см. После этого предполагается уборка территории и вывоз мусора. Все эти работы исполнитель обязан завершить до 15 ноября 2024 года.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что в городе собираются высадить 28 тысяч кустарников и 10 тысяч многолетних растений.