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В Братске назначили нового заммэра по городскому хозяйству и строительству

Им стала Алина Коробейникова
Источник: Комсомольская правда

В Братске был назначен новый заммэра по городскому хозяйству и строительству. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, должность занята Алина Коробейникова.

— До нового назначения Алина Коробейникова работала председателем КУМИ администрации Братского района, — поделились в пресс-службе.

До назначения Коробейниковой этот пост занимал Егор Луковников. Также временно исполняющим обязанности главы Братского района был назначен Александр Решетников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарском округе полным ходом идет обновление горбольницы. Ремонт в приемном покое хотят завершить до конца 2024 года.