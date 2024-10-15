В Ростовской области за восемь месяцев умерли 76 младенцев

В Ростовской области с января по август 2024 года умерли 76 малышей в возрасте до 1 года. Это на 19 новорожденных меньше, чем за предыдущий отчетный период, отмечают в Росстате.
Смертность младенцев на одну тысячу родившихся составила 3,5 против показателя 4,4, который фиксировался годом ранее.
Добавим, в ЮФО Ростовская область стала вторым регионом по уровню смертности детей, не достигших годовалого возраста. Первое место занял Краснодарский край, там умерли 130 детей (141 ребенок — по итогам восьми месяцев 2023 года).