Стало известно, кто сшил тот самый костюм для Глеба Никитина

Костюм губернатора Глеба Никитина, про который спросил президент России Владимир Путин во время презентации нового производства на «Первой ткацкой фабрике» в Володарском муниципальном округе, действительно сшит из ткани отечественного производства. Эту информацию редакции сайта pravda-nn.ru подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
Выяснилось, что костюм сшили на заказ мастера ателье российского дизайнера Алёны Ахмадуллиной.
«По информации, предоставленной командой бренда Alena Akhmadullina, для пошива они используют отечественную ткань и заказывают ее в том числе у трех российских производителей», — пояснили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что руководство Нижегородской области достигло договоренностей о запуске совместного проекта с Аленой Ахмадуллиной.
Напомним, в декабре 2023 года Глеб Никитин анонсировал создание модной линейки одежды в стилистике НХП в коллаборации с модным домом Alena Akhmadullina. Тогда в рамках конкурса «Дизайн и ремесло» модный дом представил свой проект в пространстве ЦЕХ*.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Володарском муниципальном округе. Высокотехнологичный импортозамещающий проект на сегодняшний день является единственным в России производителем мебельного велюра. Инвестиции в завод составили более 3 млрд рублей.