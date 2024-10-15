Стало известно, кто сшил тот самый костюм для Глеба Никитина

Костюм губернатора Глеба Никитина, про который спросил президент России Владимир Путин во время презентации нового производства на «Первой ткацкой фабрике» в Володарском муниципальном округе, действительно сшит из ткани отечественного производства. Эту информацию редакции сайта pravda-nn.ru подтвердили в пресс-службе регионального правительства.