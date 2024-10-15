Футболист «Зенита» рассказал, как живет на 30 тысяч рублей в месяц

«В Питере дорогое жилье. Честно говоря, я чуть с ума не сошёл от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого. Приехали в Питер, начали искать квартиру — и это просто катастрофа. Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней — вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое! В итоге нашёл квартиру в 15 минутах от базы», — добавил Латышонок.