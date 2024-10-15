Футболист «Зенита» рассказал, как живет на 30 тысяч рублей в месяц

«Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание — на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и всё. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крёстной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше», — сказал Латышонок в интервью «Советскому спорту».
Вратарь перешел в «Зенит» летом из калининградской «Балтики». Футболист «сине-бело-голубых» отметил, что после переезда в Санкт-Петербург его поразили высокие цены на аренду жилья.
«В Питере дорогое жилье. Честно говоря, я чуть с ума не сошёл от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого. Приехали в Питер, начали искать квартиру — и это просто катастрофа. Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней — вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое! В итоге нашёл квартиру в 15 минутах от базы», — добавил Латышонок.
Ранее Латышонок был признан болельщиками лучшим футболистом месяца в «Зените» во второй раз подряд.