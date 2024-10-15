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Винтовки, ружья, патроны и наркотики изъяты у белоруса под Литвой

Белорусские пограничники изъяли у жителя приграничья с Литвой оружие и наркотики
Источник: Комсомольская правда

Белорусские пограничники у жителя приграничного с Литвой населенного пункта нашли винтовки, ружье, патроны и наркотические вещества, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Арсенал был обнаружен сморгонскими пограничниками, которые проводили проверку оперативной информации в приграничье. Был проведен обыск у жителя поселка Лынтупы в Поставском районе.

Дома у злоумышленника нашли незарегистрированную мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом, две пневматические винтовки, а также охотничье ружье, еще примерно 300 патронов к ним и радиостанции. Кроме того, у сельчанина изъяли коробку с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотиком.

Проводится доследственная проверка. За незаконный оборот оружия и боеприпасов фигуранту грозит до 7 лет, за нелегальный оборот наркотиков — до 5 лет заключения.

Ранее мы писали, что пограничники обыскали дом белоруса и изъяли беспилотник с резиновым тросом.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работающих пенсионерах.