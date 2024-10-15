Винтовки, ружья, патроны и наркотики изъяты у белоруса под Литвой

Дома у злоумышленника нашли незарегистрированную мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом, две пневматические винтовки, а также охотничье ружье, еще примерно 300 патронов к ним и радиостанции. Кроме того, у сельчанина изъяли коробку с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотиком.