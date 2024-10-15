Ростовский музыкант закрасил в Тбилиси оскорбляющую Россию надпись

Ростовский музыкант Гарегин Мовсисян закрасил антироссийскую надпись в Тбилиси в Грузии. Об этом он рассказал «КП — Ростов-на-Дону».
По словам Мовсисяна, он заехал в Тбилиси по дороге к родственникам в Армению. Во время прогулки в городе увидел надпись, которая оскорбляет Россию. Мужчина купил баллончики и закрасил все в цвета российского триколора. Свои действия он снял на видео и опубликовал запись в соцсетях.
Ростовчанин жалуется: после публикации его начали оскорблять в комментариях. Кроме того, он утверждает, что и ему, и его родственникам поступали угрозы от других пользователей соцсетей.
— Бедные мои родители, они очень переживают. Попросили удалить мое видео. Я до последнего не хотел этого делать. Пытался объяснить, что это всего лишь комментарии. Хотя сам бы я такое ни за что никому бы не написал. Все-таки пришлось удалить ролик, чтобы успокоить близких.