Ростовский музыкант закрасил в Тбилиси оскорбляющую Россию надпись

— Бедные мои родители, они очень переживают. Попросили удалить мое видео. Я до последнего не хотел этого делать. Пытался объяснить, что это всего лишь комментарии. Хотя сам бы я такое ни за что никому бы не написал. Все-таки пришлось удалить ролик, чтобы успокоить близких.