Отделение регистрации ГАИ на Оренбургском тракте закроется на несколько дней

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем планируют принять участие представители 33 стран: ожидается прибытие глав 24 государств, остальные страны представят вторые лица. Узнать информацию об ограничениях, вводимых в городе на время проведения мероприятия, можно по ссылке.