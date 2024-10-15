Отделение регистрации ГАИ на Оренбургском тракте закроется на несколько дней

В столице Татарстана временно изменится режим работы отделений регистрации Госавтоинспекции и офисов МФЦ. Причиной послужило проведение в городе саммита БРИКС.
С 17 по 28 октября жителей не будут принимать в пункте регистрации транспорта в офисе МФЦ по адресу: пр. Победы, 214.
Отделение № 1 (Оренбургский тракт, 5) будет закрыто с 21 по 24 октября.
На один день — 23 октября — прекратят выдачу и продление свидетельства о подготовке водителя, перевозящего опасные грузы. Это коснется отделения № 2 по адресу: ул. Тэцевская, 5.
В штатном режиме зарегистрировать машину можно будет в следующих местах: отделение № 2 (ул. Тэцевская, 5); автосалоны «ТТС» (ул. Декабристов, 81в; пр. Победы, 194), автосалоны «КАН АВТО» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б).
В Госавтоинспекции горожанам советуют заранее планировать визит с помощью портала госуслуг.рф.
Офисы МФЦ Казани будут закрыты с 22 по 24 октября. По вопросам можно обратиться по телефону: +7 (843)222−06−20.
Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем планируют принять участие представители 33 стран: ожидается прибытие глав 24 государств, остальные страны представят вторые лица. Узнать информацию об ограничениях, вводимых в городе на время проведения мероприятия, можно по ссылке.