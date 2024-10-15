При поддержке ОНПЗ для школьников прошли мастер-классы по переработке вторсырья

Занятия проекта «Вторсырье — как экосет для творчества» состоялись в детской библиотеке имени А. С. Пушкина. Мастер-класс по переработке вторсырья для школьников и их родителей провела омичка Оксана Абраменко. Участники создавали из ткани и картона предметы интерьера, а также прослушали лекцию по вопросам разумного потребления ресурсов.