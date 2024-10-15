При поддержке ОНПЗ для школьников прошли мастер-классы по переработке вторсырья

Занятия проекта «Вторсырье — как экосет для творчества» состоялись в детской библиотеке имени А. С. Пушкина. Мастер-класс по переработке вторсырья для школьников и их родителей провела омичка Оксана Абраменко. Участники создавали из ткани и картона предметы интерьера, а также прослушали лекцию по вопросам разумного потребления ресурсов.
Проект реализован программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Оксана Абраменко приняла участие в грантовом конкурсе и получила поддержку Омского НПЗ.
«Основная задача наша экопроекта — привлечь внимание жителей региона к вопросам экологии. Омский НПЗ зарекомендовал себя как предприятие, уделяющее внимание рациональному использованию природных ресурсов. Это неоднократно подтверждалось их собственными экологическими инициативами и поддержкой экологических проектов местных жителей», — отметила автор идеи.
В этом году на гранты компании «Газпром нефть» в Омске реализуют 12 социальных инициатив. Наиболее популярными стали культурные и образовательные направления — мобильная арт-лаборатория, школа книжного блогера, выставки и лекции.
«ОНПЗ реализует крупные экологические проекты, направленные на защиту природы. В то же время мы считаем необходимым оказывать поддержку небольшим инициативам, которые способствуют формированию у молодежи правильных экологических привычек. Это значимый вклад в воспитание будущего поколения», — генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Детей продолжат знакомить с основами экологических знаний и научат применять на практике бережное отношение к ресурсам. Занятия проводятся в школах и библиотеках. Уже состоялось 43 мастер-класса, которые посетило 813 омичей.