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Авиакомпания заплатит штраф за задержку рейса Улан-Батор — Иркутск

Самолет вылетел с задержкой более 15 часов.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета на 15 часов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июле 2024 года из-за неисправности самолета рейс Улан-Батор — Иркутск не смог вылететь в назначенное время.

— По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением наказания в виде штрафа, — пояснили в ведомстве.

При этом пассажиров даже не поселили в гостиницу. Отметим, что максимальное наказание по этой статье штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске в 2025 году аэропорт начнет принимать большие самолеты. Воздушный транспорт сможет перевозить более 20 пассажиров за раз.

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