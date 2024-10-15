Ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров будут сняты в Беларуси

В частности, глава Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько сообщил, что эта тема поднималась еще в июне. При этом новация была связана с индивидуальным коэффициентом заработка. Так как на данный момент в Беларуси работающим пенсионерам сверх индивидуального коэффициента заработка 1,3 пенсия не выплачивается.