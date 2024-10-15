Ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров будут сняты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал социальную меру по снятию ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров, сообщает БелТА.
В частности, глава Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько сообщил, что эта тема поднималась еще в июне. При этом новация была связана с индивидуальным коэффициентом заработка. Так как на данный момент в Беларуси работающим пенсионерам сверх индивидуального коэффициента заработка 1,3 пенсия не выплачивается.
— Таким образом, часть работающих пенсионеров фактически теряют долю пенсионных выплат, хоть и получая при этом заработную плату, — подчеркнул глава ФПБ.
Сейчас же данное ограничение в Беларуси намерены снять. И на совещании 15 октября Александр Лукашенко поддержал инициативу.
— Мы ожидаем выхода указа, который полностью снимет ограничения, которые касаются пенсии, — уточнил Сенько.
То есть работающий пенсионер будет получать и 100% своей зарплаты и 100% зарплаты.
До этого президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работающих пенсионерах.
Также Лукашенко сказал упростить процедуру обращения белорусов за пенсиями: «Дебюрократизировать полностью».
Кроме того, президент сказал про поддержку белорусских пенсионеров: «Поддерживали и будем поддерживать».