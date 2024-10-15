Бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом за крупное мошенничество

В Уфе бывший генеральный директор муниципального предприятия предстанет перед судом. Об этом рассказали пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
В 2020 году мужчина, будучи главой «Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений», нарушил установленный порядок согласования крупной сделки и купил по более чем в два раза завышенной цене в размере 35 миллионов рублей стационарный модуль асфальтобетонного завода вместе с земельным участком в Иглинском районе у «Дорожного эксплуатационного предприятия № 104». Примечательно, что там он и его родной брат раньше были директорами, а учредителем являлся их знакомый.
После заключения договора купли-продажи и пропуска срока оплаты по договору, обвиняемый обратился в мэрию с просьбой выделить из бюджета деньги на оплату просроченной кредиторской задолженности в 35 миллионов рублей, и в итоге расчет был произведен.
Приобретение завода являлось нецелесообразным и привело лишь к затратам, в том числе на оплату аренды участка, на котором он размещался. Завод практически не использовался, а после смены руководства его продали.
Из-за обвиняемого бюджету предприятия и муниципалитета были причинен ущерб, который оценивается в вышеуказанную сумму. Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Для обеспечения возмещения ущерба движимое и недвижимое имущество мужчины арестовали.
— В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копий обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — заявили в СК.
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