Бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом за крупное мошенничество

В 2020 году мужчина, будучи главой «Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений», нарушил установленный порядок согласования крупной сделки и купил по более чем в два раза завышенной цене в размере 35 миллионов рублей стационарный модуль асфальтобетонного завода вместе с земельным участком в Иглинском районе у «Дорожного эксплуатационного предприятия № 104». Примечательно, что там он и его родной брат раньше были директорами, а учредителем являлся их знакомый.