В Самаре 7 ноября в 14-й раз проведут Парад Памяти

Уже через несколько недель, 7 ноября, в Самаре в 14-й раз проведут Парад Памяти, посвященный Параду, который провели 7 ноября 1941 года. 15 октября состоялось заседание организационного комитета мероприятия под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.