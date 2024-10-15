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В Самаре 7 ноября в 14-й раз проведут Парад Памяти

В правительстве Самарской области проходит заседание оргкомитета по проведению Парада Памяти.

Источник: Комсомольская правда

Уже через несколько недель, 7 ноября, в Самаре в 14-й раз проведут Парад Памяти, посвященный Параду, который провели 7 ноября 1941 года. 15 октября состоялось заседание организационного комитета мероприятия под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

— Парад Памяти олицетворяет связь времен и привычность поколений, напоминает каждому из нас о величии подвига советского народа, сокрушившего фашизм. Наша задача — обеспечить качественную подготовку к этому важнейшему событию, — отметил глава региона и поручил подойти к организации творчески.

В 2024 году темой парада станет «Наша семья — наша Победа».

Дата проведения оргкомитета является символичной. Именно в этот день в 1941 году Куйбышев получил статус запасной столицы.