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Белорусская супермодель Евгения Катова показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Турции

Белорусская модель Женя Катова показала идеальную фигуру в купальнике в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Известная белорусская модель, муза Джорджо Армани Евгения Катова поделилась с фолловерами замечательными эмоциями и не менее замечательными фотографиями, сделанными во время небольшого семейного отпуска.

Атмосферные снимки фолловеры оценили по достоинству. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

На заслуженный релакс Евгения отправилась вместе с супругом, сыном основателя белорусской торговой сети «Виталюр» Виталием Яцуком, выбор пал на один из атмосферных турецких курортов с замечательной богатой природой.

Снимок получил немало лайков. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Фотографий было немало: сначала подборка снимков в раздельном купальнике нежно-зеленого цвета. «Hakuna Matata», — так подписала Женя снимки. И действительно: классные расслабленные снимки, которые это беспроблемное настроение замечательно иллюстрируют.

Был и еще один купальник — очарование,.

Был и такой образ. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

А вот такой купальный костюм — в нем Евгения фигурировала на прогулке, где ей встретились самые настоящие (и. судя по всему, достаточно голодные) турецкие козы.

Козы тоже были. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Супруг Евгении Виталий тоже в соцсетях кое-что размещал, вот, к примеру, такой снимок: красавица Женя у стойки со сладостями. «В отеле кондитерский цех работает 24/7. А потом Женя шоколадки на ночь топтала», — в шутку написал любящий супруг.

Вкусные сладости были доступны круглые сутки. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Был и подъем в горы — виды, будет объективны, завораживают.

Лучше гор могут быть только горы. Фото: личная страница Виталия Яцука в соцсети.

В перерыве — часы сладкой пляжной неги, с книжкой и свежайшим арбузом.

Минуты пляжного вайба. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Потом — совместная с мужем йога.

Йога не всегда дается с первого занятия. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Судя по всему, с первых занятий полюбить ее до конца у белорусов пока не получилось.

Под конец отпуска Евгения Катова решила обобщить все эмоции и поделилась постом из сразу 13 фотографий.

Классные пляжные луки на каждый день. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

«Листайте карусель…» — предложила она фоллоеверам. «И муж, спасибо ЕЩЕ раз!» — добавила Евгения Катова.

Подписчики все фото детально осмотрели, изучили и, конечно же, пролайкали. Евгения получила просто горы комплиментов, а глядя не ее роскошную точеную фигуру, кое у кого зародился вопрос: «Женя вы когда-нибудь что-нибудь едите?».

Релакс промелькнул быстро, но запомнится надолго. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

К слову, его белорусская модель пока оставила без ответа, быть может, памятуя те самые шоколадки, не дававшие спать по ночам.

Ранее мы писали о белорусской певице Ирине Дорофеевой — она удивила фолловеров совершенно классным и нетривиальным фото (тут про это и не только).