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Под Омском собираются построить два новых городских кладбища

Участки под захоронение возможно выделить в Омском районе.

Источник: Комсомольская правда

Омские власти подыскивают земельные участки для размещения новых погостов — мест для захоронений на действующих кладбищах практически не осталось.

По информации портала «СуперОмск» подходящие по нужным параметрам участки площадью 30 — 40 га нашлись в Омском районе. Первый расположен между поселком Хвойное и деревней 18-го Партсъезда. Второй — в Петровском сельском поселении.

Эти участки находятся в госсобственности, здесь имеется возможность обустройства санитарно-защитных зон и расстояние от Омска до будущих кладбищ не превышает 30 км.