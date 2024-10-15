Под Омском собираются построить два новых городских кладбища

Омские власти подыскивают земельные участки для размещения новых погостов — мест для захоронений на действующих кладбищах практически не осталось.
По информации портала «СуперОмск» подходящие по нужным параметрам участки площадью 30 — 40 га нашлись в Омском районе. Первый расположен между поселком Хвойное и деревней 18-го Партсъезда. Второй — в Петровском сельском поселении.
Эти участки находятся в госсобственности, здесь имеется возможность обустройства санитарно-защитных зон и расстояние от Омска до будущих кладбищ не превышает 30 км.